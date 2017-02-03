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Американский рэпер 50 Cent перестал быть банкротом

Хип-хоп исполнитель выплатил более $22 млн кредиторам

Федеральный суд в городе Хартфорд в штате Коннектикут закрыл дело банкротстве американского хип-хоп исполнителя Кертиса Джеймса Джексона III, известного как 50 Cent, сообщает агентство AP.

Адвокат рэпера сообщил, что его клиент выплатил более $22 млн кредиторам. $8,7 млн — из своих собственных средств и $13,65 млн внес из компенсации, полученной им в результате урегулирования дела о недобросовестных юридических действиях по другому процессу.

Музыкант объявил о своем банкротстве в 2015 году. Тогда он оценил свои долги в $36 млн при активах в менее чем $20 млн.

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Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

Американский рэпер 50 Cent перестал быть банкротом

Хип-хоп исполнитель выплатил более $22 млн кредиторам

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