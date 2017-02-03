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Республиканцы отменят запрет Обамы на слив отходов в реки

Ожидается, что президент США Дональд Трамп подпишет соответствующую резолюцию

Сенат Конгресса США принял резолюцию об отмене правила, запрещающего добывающим компаниям сливать свои отходы в реки, рядом с которыми расположены шахты, передает ТАСС.

За данное решение проголосовали 54 члена палаты, против выступили 45. Ранее резолюция была принята Палатой представителей (228 голосов против 194). Ожидается, что президент США Дональд Трамп подпишет документ в ближайшее время.

Речь идет о запрете, который в декабре 2016 года ввел экс-президентом США Барак Обама. Предыдущая администрация полагала, что добывающие компании не должны вредить экологии того района, где ведется разработка полезных ископаемых. Согласно правилу, вокруг водоемов вводилась 30-метровая защитная зона. Кроме того, компании обязали восстановить уже загрязненные реки.

По мнению контролирующих Конгресс республиканцев, такое регулирование могло привести к потере рабочих мест.

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Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

Республиканцы отменят запрет Обамы на слив отходов в реки

Ожидается, что президент США Дональд Трамп подпишет соответствующую резолюцию

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