Глава Uber покинул консультативный совет при Трампе

Гендиректор компании Uber Technologies Трейвис Каланик вышел из консультативного совета при президенте США Дональде Трампе по собственному желанию, сообщает Reuters.

Как отмечает агентство, в последнее время Каланик столкнулся с большим давлением со стороны сотрудников своей компании, недовольных политикой президента Трампа, сообщает RNS.

«Участие в совете не означало поддержки главы Белого дома и его программы. Но, к сожалению, оно было расценено именно таким образом», — заявил Каланик после направления Трампу письма о своем выходе из совета.

Отметим, что миграционная политика Трампа уже вызвала недовольство ряда компаний США, столкнувшихся с трудностями.

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