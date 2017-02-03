Глава Uber покинул консультативный совет при Трампе

Трейвис Каланик принял такое решение из-за давления со стороны сотрудников
Гендиректор компании Uber Technologies Трейвис Каланик вышел из консультативного совета при президенте США Дональде Трампе по собственному желанию, сообщает Reuters.
Как отмечает агентство, в последнее время Каланик столкнулся с большим давлением со стороны сотрудников своей компании, недовольных политикой президента Трампа, сообщает RNS.
«Участие в совете не означало поддержки главы Белого дома и его программы. Но, к сожалению, оно было расценено именно таким образом», — заявил Каланик после направления Трампу письма о своем выходе из совета.
Отметим, что миграционная политика Трампа уже вызвала недовольство ряда компаний США, столкнувшихся с трудностями.
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