Социологи рассказали, что россияне считают неприемлемым

93% россиян осуждают употребление наркотиков, а 83% граждан РФ не находят оправдания взяточничеству.



Такие данные показал опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).



По данным социологов, 80% и 81% респондентов осуждают проявление неприязни к представителям другого вероисповедания и национальности.



78% россиян осуждают алкоголизм. 68% считают неприемлемым отклоняться от уплаты налогов, а 64% — от воинского долга.



С позицией, что супружескую измену прощать нельзя, согласны 67% опрошенных. Сопротивляться правоохранителям считают недопустимым 60%



Однако курение в общественных местах считают нормальным 42%, обратного мнения придерживаются 56%. Найденные вещи и деньги готовы присвоить 41% опрошенных, 55%, в свою очередь, не допускают этих действий.



На первой строчке рейтинга допустимости различных поступков — использование ненормативной лексики: 44% считают возможным употребление грубых ругательных слов, а 10% даже предлагают относиться к этому снисходительно. Категорически против употребления бранных выражений 45% опрашиваемых.



Опрос проведен 23–24 января среди 1,6 тыс. человек в возрасте 18 лет и старше в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках и 8 ФО России. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.



Статистическая погрешность не превышает 3,5%.

