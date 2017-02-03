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Социологи рассказали, что россияне считают неприемлемым

Граждане РФ больше всего осуждают употребление наркотиков и взяточничество

93% россиян осуждают употребление наркотиков, а 83% граждан РФ не находят оправдания взяточничеству.

Такие данные показал опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным социологов, 80% и 81% респондентов осуждают проявление неприязни к представителям другого вероисповедания и национальности.

78% россиян осуждают алкоголизм. 68% считают неприемлемым отклоняться от уплаты налогов, а 64% — от воинского долга.

С позицией, что супружескую измену прощать нельзя, согласны 67% опрошенных. Сопротивляться правоохранителям считают недопустимым 60%

Однако курение в общественных местах считают нормальным 42%, обратного мнения придерживаются 56%. Найденные вещи и деньги готовы присвоить 41% опрошенных, 55%, в свою очередь, не допускают этих действий. 

На первой строчке рейтинга допустимости различных поступков — использование ненормативной лексики: 44% считают возможным употребление грубых ругательных слов, а 10% даже предлагают относиться к этому снисходительно. Категорически против употребления бранных выражений 45% опрашиваемых.

Опрос проведен 23–24 января среди 1,6 тыс. человек в возрасте 18 лет и старше в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках и 8 ФО России. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.

Статистическая погрешность не превышает 3,5%.

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Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

Социологи рассказали, что россияне считают неприемлемым

Граждане РФ больше всего осуждают употребление наркотиков и взяточничество

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