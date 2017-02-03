В Тюменском картинг-центре скончался ребенок

В Тюмени проводится доследственная проверка гибели 10-летнего ребенка в картинг-центре. По данным ИА «Ура.ру», ЧП произошло 2 февраля в заведении, расположенном в ТЦ «Солнечный» на улице Пермякова. Мальчик, управляя картом, ударился о руль. Его госпитализировали, но врачи не смогли спасти ребенка. Он скончался в больнице.

Проверку обстоятельств трагедии проводит Следственное управление СК РФ по Тюменской области. Следователям предстоит дать оценку действиям сотрудников картинг-центра. Ситуацию взял под контроль прокурор Тюменской области.