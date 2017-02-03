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СМИ сообщили о новой схеме отмывания денег в России

В ЦБ о проблеме знают, но ликвидировать ее пока не представляется возможным

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В новой схеме отмывания денег ключевую роль играет Федеральная служба судебных приставов. По такой схеме в 2016 году вывели больше 16 млрд рублей. Принцип мошеннической работы вполне легален и прост.

Резидент и нерезидент страны, то есть юридические лица, договариваются о взыскании долга либо мирным путем, либо с привлечением третейского суда. Ответчик соглашается погасить задолженность по требованию истца-нерезидента. Судом выдается исполнительный лист на взыскание долга, который истец передает судебным приставам, и они начинают исполнительное производство. Впоследствии долг списывается со счета должника на счет ФССП, а исполнители перечисляют денежные средства за рубеж истцу. Вся операция осуществляется на законных основаниях.

Центробанк в курсе схемы вывода средств из страны и новом звене в качестве судебных приставов, однако пока ликвидировать мошенническую цепочку невозможно, пишет газета «Коммерсант». Дело в том, что ни суды, ни ФССП, ни банки не имеют для этого полномочий.

«Технически эта схема не нарушает закон, суды и ФССП действуют строго в рамках своей компетенции, а банки формально не имеют оснований для того, чтобы расценивать операцию как подозрительную и противодействовать ее проведению, так как речь идет о судебном решении», — говорят в ЦБ.

Выступающие в качестве должников компании не ведут никакого бизнеса или денежные обороты их настолько несущественны, но их нельзя сравнивать с суммой «долга», поэтому третейский суд вполне может усомниться в обоснованности заявленных запросов. Однако основания для сделок между кредитором и должником российскими судами не проверяются, не запрашиваются документы, которые бы свидетельствовали о реальной деятельности этих компаний.

Как сообщает «Ридус», по оценке Банка России, всего в 2016 году суды приняли решения по искам с признаками подобной схемы на сумму более 37 млрд рублей. Как правило, с «должников» взыскивали от 1,5 млрд до 6 млрд рублей.

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Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

СМИ сообщили о новой схеме отмывания денег в России

СМИ сообщили о новой схеме отмывания денег в РоссииВ ЦБ о проблеме знают, но ликвидировать ее пока не представляется возможным

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