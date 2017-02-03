С горы Долгая под Нижним Тагилом спустилась «лавина светлячков»

Под Нижним Тагилом произошло событие, претендующее на включение в Книгу рекордов Гиннеса.



383 человека, держа в руках фонарики, спустились на лыжах и сноубордах с горы Долгая. Флешмоб назвали «Лавина светлячков». Видео уже появилось в сети:



Как сообщает ресурс ТагилСити.Ру, длина трассы составляет 890 м.



Каждый участник заполнил специальный бланк регистрации. В ближайшее время документы будут отправлены в специальную комиссию Книги рекордов.



Ни один участник этого события во время спуска не пострадал.