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С горы Долгая под Нижним Тагилом спустилась «лавина светлячков»

Событие может претендовать на включение в Книгу Гиннеса

Под Нижним Тагилом произошло событие, претендующее на включение в Книгу рекордов Гиннеса.

383 человека, держа в руках фонарики, спустились на лыжах и сноубордах с горы Долгая. Флешмоб назвали «Лавина светлячков». Видео уже появилось в сети:

Как сообщает ресурс ТагилСити.Ру, длина трассы составляет 890 м.

Каждый участник заполнил специальный бланк регистрации. В ближайшее время документы будут отправлены в специальную комиссию Книги рекордов.

Ни один участник этого события во время спуска не пострадал.

Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

С горы Долгая под Нижним Тагилом спустилась «лавина светлячков»

Событие может претендовать на включение в Книгу Гиннеса

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