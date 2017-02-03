Белый дом США пересмотрит закон Додда – Франка

Соответствующее указание даст американский президент Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп распорядится о пересмотре закона Додда – Франка, который был введен в ответ на финансовый кризис 2008 года.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновника Белого дома.
Также Трамп отменит непопулярное в финансовой отрасли «фидуциарное правило», которое устанавливает повышенные требования к финансовым консультантам, работающим с пенсионными накоплениями граждан.
Это правило ввела администрация Барака Обамы. Оно должно вступить в силу в апреле текущего года.
Соответствующие указания Трамп даст в пятницу после встречи с топ-менеджерами ряда компаний, в том числе главой Blackstone Group Стивом Шварцманом.