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Белый дом США пересмотрит закон Додда – Франка

Соответствующее указание даст американский президент Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп распорядится о пересмотре закона Додда – Франка, который был введен в ответ на финансовый кризис 2008 года.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновника Белого дома.

Также Трамп отменит непопулярное в финансовой отрасли «фидуциарное правило», которое устанавливает повышенные требования к финансовым консультантам, работающим с пенсионными накоплениями граждан.

Это правило ввела администрация Барака Обамы. Оно должно вступить в силу в апреле текущего года.

Соответствующие указания Трамп даст в пятницу после встречи с топ-менеджерами ряда компаний, в том числе главой Blackstone Group Стивом Шварцманом.

Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

Белый дом США пересмотрит закон Додда – Франка

Соответствующее указание даст американский президент Дональд Трамп

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