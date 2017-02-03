Около 180 населенных пунктов Брянской области вошли в пограничную зону

Порядка 180 населенных пунктов Брянской области вошли в пограничную зону на границе России с Белоруссией. Пограничная зона введена приказом директора ФСБ Александра Бортникова.

В частности, это коснется населенных пунктов Клетнянского, Суражского, Годлеевского, Красногорского, Новозыбковского, Климовского, Стародубского, Погарского, Суземского и Севского районов. Официальные разъяснения о причинах такого решения пограничное управление ФСБ намерено представить в ближайшее время, передает интернет-газета «Брянские новости».

Ранее сообщалось, что пограничные зоны также установят на границах Смоленской и Псковской областей для создания необходимых условий охраны государственной границы РФ. В соответствии с приказами главы ФСБ региональные управления в указанных областях должны будут установить места и время для въезда и прохода людей и транспорта в пограничную зону, а также организовать установку предупреждающих знаков.

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