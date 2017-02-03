Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
3 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Около 180 населенных пунктов Брянской области вошли в пограничную зону

Приказ о введении мер подписал директор ФСБ Александр Бортников

Порядка 180 населенных пунктов Брянской области вошли в пограничную зону на границе России с Белоруссией. Пограничная зона введена приказом директора ФСБ Александра Бортникова.

В частности, это коснется населенных пунктов Клетнянского, Суражского, Годлеевского, Красногорского, Новозыбковского, Климовского, Стародубского, Погарского, Суземского и Севского районов. Официальные разъяснения о причинах такого решения пограничное управление ФСБ намерено представить в ближайшее время, передает интернет-газета «Брянские новости».

Ранее сообщалось, что пограничные зоны также установят на границах Смоленской и Псковской областей для создания необходимых условий охраны государственной границы РФ. В соответствии с приказами главы ФСБ региональные управления в указанных областях должны будут установить места и время для въезда и прохода людей и транспорта в пограничную зону, а также организовать установку предупреждающих знаков.

Читайте также:

Рапота: погранзона ничего не изменит для жителей РФ и Белоруссии

МИД Белоруссии отреагировал на создание РФ пограничной зоны

Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

Около 180 населенных пунктов Брянской области вошли в пограничную зону

Приказ о введении мер подписал директор ФСБ Александр Бортников

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения

Мнение

Альбина Холгова

эксперт

Все мнения

Мнение

Анатолий Аксаков

депутат

Все мнения

Мнение

Олег Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Николай Азаров

политик

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Сергей Заграевский

художник

Все мнения

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Денис Денисов

политолог

Все мнения

Мнение

Габор Штир

политический аналитик

Все мнения

Мнение

Андрей Грозин

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке