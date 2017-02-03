Фанат ХК «Сибирь» поставил на победу команды 1 млн рублей

Ставку в размере 1 млн рублей сделал болельщик в Новосибирске. Эту сумму он вписал в квитанцию в букмекерской конторе, поставив на победу команды «Сибирь» в матче КХЛ.



«Просто. Человек. Поставил. Миллион. На. Сибирь», — написала в Twitter пресс-атташе хоккейного клуба Мария Левинская.



Как отмечает Сибирское агентство новостей, в случае победы «Сибири» выигрыш по этой ставке составляет 2 млн 110 тыс. рублей. Игра прошла 2 февраля в Новосибирске, ХК «Сибирь» обыграл «Адмирал» из Владивостока со счетом 5:1 (1:0, 2:1, 2:0).

В турнирной таблице Восточной конференции команда «Сибирь» занимает девятое место.