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Фанат ХК «Сибирь» поставил на победу команды 1 млн рублей

В случае выигрыша он должен был получить более 2 млн рублей

Ставку в размере 1 млн рублей сделал болельщик в Новосибирске. Эту сумму он вписал в квитанцию в букмекерской конторе, поставив на победу команды «Сибирь» в матче КХЛ.

«Просто. Человек. Поставил. Миллион. На. Сибирь», — написала в Twitter пресс-атташе хоккейного клуба Мария Левинская.

Как отмечает Сибирское агентство новостей, в случае победы «Сибири» выигрыш по этой ставке составляет 2 млн 110 тыс. рублей. Игра прошла 2 февраля в Новосибирске, ХК «Сибирь» обыграл «Адмирал» из Владивостока со счетом 5:1 (1:0, 2:1, 2:0).

В турнирной таблице Восточной конференции команда «Сибирь» занимает девятое место. 

Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

Фанат ХК «Сибирь» поставил на победу команды 1 млн рублей

В случае выигрыша он должен был получить более 2 млн рублей

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