Движение в правильном направлении

СМИ, вчера раструбившие о смягчении санкций, поторопились: вашингтонский Белый дом пояснил — меры воздействия в отношении России уточнены, а не отменены. Что это было?

«Русские хакеры», которые достаточно легко, судя по американским СМИ, повлияли на избрание Дональда Трампа, — это, конечно, очень своеобразный способ запугивания своих собственных граждан. Игра, в которую включились серьезные политики и которая как-то незаметно подвела Штаты к осознанию иллюзорности своего интернет-могущества, судя по всему, близится к завершению.

Но это — в самих США. А в Европе — Германии, Чехии, Франции и даже в Норвегии — она продолжается: там, как известно, предстоит серия выборов и «русские хакеры» уже заявлены в предвыборном меню европейских политиков, их начали бояться после серии докладов некоторых спецслужб. И очень похоже, что эти доклады были написаны под сильным влиянием заокеанских партнеров.

В континентальной Европе попытки ослабить санкционный режим в отношении России исходя из собственных, местных интересов встретили резкие отповеди от брюссельских бюрократов и некоторых европейских политиков, явно находящихся под влиянием США.

Их тоже можно понять: в последнее время Штаты только и делали, что воздействовали на ЕС с помощью разного инструментария — от прямого медиазапугивания до милитаризации определенных его территорий.

Нельзя сбрасывать со счетов и «фактор Трампа», ведь большинство нынешних глав государств Европы ставили на победу Клинтон. Теперь они вынуждены изображать решительность, чтобы понравиться новому американскому президенту, и при этом стараться не потерять лицо перед своими избирателями.

А в Вашингтоне тем временем решили сделать первый шаг, ослабив санкционное напряжение. Он, конечно, микроскопический — отмена некоторых ограничений на поставку определенных IT-продуктов, организованную с участием ФСБ России. И пусть представитель Белого дома Шон Спайсер заявил, что были внесены только уточнения в ранее принятые документы, это решение произвело фурор: впервые с 2014 года ограничения снимаются, а не назначаются новые или усиливаются старые.

Позиция российского руководства, скорее всего, останется неизменной: даже отмена санкций — не повод для торга и только на этих условиях возможна нормализация отношений. Тем не менее именно символичность этого шага должна насторожить Россию, так как очевидно одно: за отмену пресловутого санкционного режима — а список там уже длинный — от нас могут потребовать множество мелких (и крупных) уступок в политическом и экономическом поле.

То, что санкции были немного ослаблены в определенном, весьма специфическом, сегменте, тоже характерно: в самих Штатах не перестают шутить над представителями своего истеблишмента, всерьез полагающими, что российское руководство причастно к победе Трампа над Хиллари Клинтон. Возможно, чтобы хоть немного приглушить этот смех, наносящий Вашингтону серьезный репутационный ущерб, новая администрация решила немного подкорректировать сомнительную со всех точек зрения политику своих предшественников.

От дальнейших шагов Трампа в этом направлении действительно зависит многое: и то, как именно Россия ответит на этот дружеский жест (видимо, тоже небольшим дружеским жестом), и то, как поведет себя Евросоюз, где в последнее время стараются не замечать сильное желание некоторых стран помириться с Россией, от которой зависит в том числе благополучие и европейской экономики.

Впрочем, для того чтобы брюссельская бюрократия подчинилась новому тренду (на снятие или ослабление санкций), понадобится гораздо больше, нежели этот шажок. Необходимо время.

Осторожность, с которой Трамп формирует свою политику на внешнем и внутреннем треках, заставляет сомневаться в словах тех, кто настаивал на его политической неопытности и в силу этого ждал быстрых провалов и неудач. Видимо, накладывает отпечаток опыт банкротств, сказывается и подбор кадров в новую администрацию — пока на ключевые посты назначены или рекомендованы довольно здравомыслящие представители американской госслужбы. Причем это совсем не обязательно любители России либо поклонники Владимира Путина.

Движение в правильном направлении, которое демонстрируют Трамп и его команда, уже способствует оздоровлению отношений в гораздо большей степени, чем пресловутая кнопка с надписью peregruzka.

Автор — генеральный директор Центра политической информации