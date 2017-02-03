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Захарова: варварским налетом на Донецк Киев попрал Женевскую конвенцию

По словам официального представителя МИД РФ, действиям ВСУ нет оправдания

Киев грубо нарушил нормы международного права и все нормы морали, совершив варварский ночной налет на Донецк, которому нет никакого оправдания. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что в ночь на пятницу жилые кварталы Донецка подверглись массированному обстрелу со стороны вооруженных сил Украины. Из тяжелых крупнокалиберных вооружений, включая ракетные системы залпового огня «Ураган» и «Град», по спящему городу были нанесены десятки ударов.

«Несколько мирных жителей погибли, есть раненные, среди них дети, имеются разрушения», – цитирует Захарову ТАСС.

По словам официального представителя МИД, своими действиями Киев грубо нарушил не только Женевскую конвенцию от 12 августа 1949 года «О защите гражданского населения во время войны», но и все нормы морали. «Этому варварскому налету нет никакого оправдания», — подчеркнула Захарова.

Только вандалы, заявила Захарова, могут бомбить спящий город, уничтожать ни в чем не повинных людей. «У нас нет другого определения тем людям, которые совершили эту ночную вылазку», — заключила она.

В сообщении Министерства иностранных дел РФ говорится, что действия Киева нарушают международные обязательства Украины, передает телеканал «Звезда».

Обстрелы со стороны ВСУ журналистов, работающих в Донбассе, также является грубым нарушением норм и стандартов международного права, отметили в ведомстве.

Напомним, во вторник под обстрел артиллерии ВСУ в Киевском районе Донецка попали журналисты НТВ, оператор телеканала Life News и стрингеры RT.

Постпред России Виталий Чуркин заявил на заседании СБ ООН, что власти Украины используют начатую ими операцию в Авдеевке как повод для отказа от выполнения Минских соглашений, делая ставку на военное решение конфликта в Донбассе.

Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

Захарова: варварским налетом на Донецк Киев попрал Женевскую конвенцию

По словам официального представителя МИД РФ, действиям ВСУ нет оправдания

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