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Москвичка планировала убийство матери ради квартиры

Девушка задержана сотрудниками столичной полиции

Сотрудники московской полиции задержали девушку, которая наняла киллера для убийства своей матери. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления СКР.

Москвичка решила избавиться от матери из-за неприязненных отношений с ней в ноябре 2016 года. Правоохранительным стало это известно, и в роли наемного убийцы выступил полицейский. Подозреваемая передала ему распорядок дня жертвы, ключи от квартиры и долговую расписку на 300 тыс. рублей, сообщает сетевое издание m24.ru.

По данным «Дни.Ру», девушка задумала убийство матери, чтобы получить ее двухкомнатную квартиру на окраине города. По плану москвички ее мать должна была погибнуть во время прогулки с собакой, однако животное не должно было пострадать. Сообщается, что мать не удивили преступные намерения дочери: женщина рассказала, что та часто звонила ей, чтобы поинтересоваться, жива ли она.

Девушка была задержана 2 февраля, когда ей сообщили о выполнении заказа. Ее задержали в квартире матери, куда она приехала после звонка «киллера». В отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к убийству по найму».

Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

Москвичка планировала убийство матери ради квартиры

Девушка задержана сотрудниками столичной полиции

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