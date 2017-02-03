Андрей Кириленко и НБА открыли в Тюмени новую баскетбольную площадку

В Тюмени состоялось торжественное открытие обновленного спортивного зала в Тюмени в рамках партнерства НБА и нефтехимической группы СИБУР.

Церемонию посетил президент РФБ Андрей Кириленко. В рамках мероприятия состоялся мастер-класс для детей и показательный матч между командами Кириленко и баскетболистами Тюменского индустриального университета.

— 13 лет, проведенные в NBA,позволили получить самый лучший опыт, который только может быть, — отметил Кириленко. — Я увидел идеальную картину того, как должен развиваться баскетбол. И очень здорово, что появился такой совместный проект, позволяющий строить залы, которые могут стать домом как для команд, так и спортшкол. Поддерживать детский спорт необходимо. РФБ и я лично всегда будем участвовать в подобных проектах.



Баскетбольный зал стал восьмым спортивным объектом, реконструированным в рамках партнерства сторон, которое направлено на развитие баскетбола в России и поддержку спортивного образа жизни.

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