После употребления роллов оренбуржцы оказались на больничной койке

В Оренбургской области зарегистрировали несколько случаев заболевания сальмонеллезом. Выяснилось, что все пострадавшие обратились к медикам после употребления в пищу роллов и суши, изготовленных местной компанией.

Как передает РИА «Оренбуржье», в больницы с признаками кишечной инфекции обратились несколько горожан. Точное число пострадавших в настоящее время не сообщается.



Из-за обращений в городские больницы пострадавших региональное управление Роспотребнадзора провело эпидемиологическое расследование. При проверке кухни предприятия специалисты надзорного органа выявили многочисленные нарушения санитарного законодательства. Кроме того, выяснилось, что сотрудники компании работают без прохождения медосмотров и без гигиенического обучения.



Из-за выявленных нарушений Роспотребнадзор приостановил деятельность компании на 60 суток.

