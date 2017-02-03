Около 100 человек эвакуировали из горящей сауны на западе Москвы

Из здания горящей сауны на западе столицы эвакуировали около 100 человек. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Москве.

Сообщение о возгорании поступило в оперативную дежурную службу центра управления кризисных ситуаций ГУ МЧС России в 11:02 в пятницу 3 февраля. Инцидент произошел в доме 10 на улице Толбухина. На место выехали пожарно-спасательные подразделения. Загорелась деревянная обшивка сауны внутри здания, площадь пожара составила около 10 кв м.

Возгорание было ликвидировано в 11:20. На время спасательных работ из здания эвакуировали около 100 человек. Информации о пострадавших не поступало, сообщает РИАМО.