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Около 100 человек эвакуировали из горящей сауны на западе Москвы

В результате инцидента никто не пострадал

Из здания горящей сауны на западе столицы эвакуировали около 100 человек. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Москве.

Сообщение о возгорании поступило в оперативную дежурную службу центра управления кризисных ситуаций ГУ МЧС России в 11:02 в пятницу 3 февраля. Инцидент произошел в доме 10 на улице Толбухина. На место выехали пожарно-спасательные подразделения. Загорелась деревянная обшивка сауны внутри здания, площадь пожара составила около 10 кв м.

Возгорание было ликвидировано в 11:20. На время спасательных работ из здания эвакуировали около 100 человек. Информации о пострадавших не поступало, сообщает РИАМО.

Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

Около 100 человек эвакуировали из горящей сауны на западе Москвы

В результате инцидента никто не пострадал

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