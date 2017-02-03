Военнослужащий погиб на аэродроме в Приморье

Военнослужащий-контрактник погиб на одном из аэродромов морской авиации в Приморье. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Инцидент произошел на Тихоокеанском флоте на аэродроме в селе Николаевка, сообщает сайт «Комсомольской правды во Владивостоке».

Причиной гибели старшего лейтенанта стало нарушение требований безопасности, в результате чего он скончался от травм, несовместимых с жизнью. Контрактник угодил под винты самолета на взлетно-посадочной полосе, когда пилот прогревал их, сообщает ОТР.



В настоящее время выясняются все подробности и обстоятельства происшествия, на месте работает комиссия штаба Тихоокеанского флота и сотрудники правоохранительных органов.

