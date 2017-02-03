Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
3 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Военнослужащий погиб на аэродроме в Приморье

Причиной ЧП стало нарушение правил безопасности

Военнослужащий-контрактник погиб на одном из аэродромов морской авиации в Приморье. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Инцидент произошел на Тихоокеанском флоте на аэродроме в селе Николаевка, сообщает сайт «Комсомольской правды во Владивостоке».

Причиной гибели старшего лейтенанта стало нарушение требований безопасности, в результате чего он скончался от травм, несовместимых с жизнью. Контрактник угодил под винты самолета на взлетно-посадочной полосе, когда пилот прогревал их, сообщает ОТР.

В настоящее время выясняются все подробности и обстоятельства происшествия, на месте работает комиссия штаба Тихоокеанского флота и сотрудники правоохранительных органов.

Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

Военнослужащий погиб на аэродроме в Приморье

Причиной ЧП стало нарушение правил безопасности

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения

Мнение

Альбина Холгова

эксперт

Все мнения

Мнение

Анатолий Аксаков

депутат

Все мнения

Мнение

Олег Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Николай Азаров

политик

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Сергей Заграевский

художник

Все мнения

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Денис Денисов

политолог

Все мнения

Мнение

Габор Штир

политический аналитик

Все мнения

Мнение

Андрей Грозин

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке