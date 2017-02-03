Лукашенко: отмена Минском виз не угрожает безопасности России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отмена Минском виз для граждан 80 государств не несет угрозы для безопасности России.

Об этом он заявил в пятницу в Минске.

Лукашенко выразил удивление тем, что «кого-то настораживает» отмена виз. «Мы считаем, что от приезда их к нам получим больше. Они привезут деньги, сходят в кино»,— сказал Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что туристы смогут приехать только на пять дней «через аэропорт, один в Минске». «Какая же это угроза национальной безопасности России?» — добавил он, отметив, что существует единый для Белорусии и России список невъездных граждан.

Указом Александра Лукашенко установлен безвизовый порядок въезда на срок не более пяти суток через пункт пропуска «Национальный аэропорт Минск» для граждан 80 государств.