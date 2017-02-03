Лукашенко: отмена Минском виз не угрожает безопасности России

Указом президента Белоруссии установлен безвизовый порядок въезда на срок не более пяти суток для граждан 80 государств
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отмена Минском виз для граждан 80 государств не несет угрозы для безопасности России.
Об этом он заявил в пятницу в Минске.
Лукашенко выразил удивление тем, что «кого-то настораживает» отмена виз. «Мы считаем, что от приезда их к нам получим больше. Они привезут деньги, сходят в кино»,— сказал Лукашенко.
Белорусский лидер отметил, что туристы смогут приехать только на пять дней «через аэропорт, один в Минске». «Какая же это угроза национальной безопасности России?» — добавил он, отметив, что существует единый для Белорусии и России список невъездных граждан.
Указом Александра Лукашенко установлен безвизовый порядок въезда на срок не более пяти суток через пункт пропуска «Национальный аэропорт Минск» для граждан 80 государств.