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Ярославского омбудсмена требуют уволить из-за портрета Сталина

В приемной уполномоченного по правам ребенка висит снимок вождя с девочкой, отца которой расстреляли

Пользователей соцсетей шокировал портрет Сталина с ребенком в приемной уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области Михаила Крупина. Снимок, имеющий трагическую историю, висит на стене позади кресла секретаря, сообщила одна из посетительниц детского омбудсмена.

Как передает ИА «ЯРНОВОСТИ», в народе это фото известно как «Сталин и Мамлакат». По одной из версий, на руках вождя сидит бурятская девочка Геля Маркизова, отец которой был объявлен японским шпионом и расстрелян, а мать сослана в Казахстан и там погибла. Геля прошла через советские детдома и спецприемники, где никто не верил, что она и есть та самая девочка со снимка со Сталиным.

Слова вождя, сказанные на незнакомом языке во время фотосъемки, Геля трепетно хранила в памяти многие годы. Однако потом выяснилось, что Сталин сказал по-грузински: «Убери эту вшивую!».

Фото из приемной Михаила Крупина вызвало возмущение в соцсетях. Пользователи требуют немедленно отправить его в отставку.

Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

Ярославского омбудсмена требуют уволить из-за портрета Сталина

В приемной уполномоченного по правам ребенка висит снимок вождя с девочкой, отца которой расстреляли

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