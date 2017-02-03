Ярославского омбудсмена требуют уволить из-за портрета Сталина

Пользователей соцсетей шокировал портрет Сталина с ребенком в приемной уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области Михаила Крупина. Снимок, имеющий трагическую историю, висит на стене позади кресла секретаря, сообщила одна из посетительниц детского омбудсмена.



Как передает ИА «ЯРНОВОСТИ», в народе это фото известно как «Сталин и Мамлакат». По одной из версий, на руках вождя сидит бурятская девочка Геля Маркизова, отец которой был объявлен японским шпионом и расстрелян, а мать сослана в Казахстан и там погибла. Геля прошла через советские детдома и спецприемники, где никто не верил, что она и есть та самая девочка со снимка со Сталиным.



Слова вождя, сказанные на незнакомом языке во время фотосъемки, Геля трепетно хранила в памяти многие годы. Однако потом выяснилось, что Сталин сказал по-грузински: «Убери эту вшивую!».



Фото из приемной Михаила Крупина вызвало возмущение в соцсетях. Пользователи требуют немедленно отправить его в отставку.

