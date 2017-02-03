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СМИ: у ракеты Falcon 9 обнаружен дефект в лопастях турбины

Он носит производственный характер и грозит опасными последствиями для запуска астронавтов

Производственный дефект в конструкции ракеты-носителя Falcon 9 производства частной американской компании SpaceX обнаружили сотрудники Счетной палаты США.

По данным ТАСС, ссылающегося на WSJ, дефект в лопастях турбины чреват опасными последствиями для запусков астронавтов, запланированных в будущем.

Об этом сообщается в отчете о причинах аварии ракеты Falcon 9, происшедшей осенью 2016 года. По предварительным данным,  дефект состоит в подверженности образованию трещин лопастей турбины, непосредственно подающей топливо в двигатели ракеты.

В SpaceX частично подтвердили наличие данной проблемы. Изменения «будут внесены в окончательный проект» версии Falcon 9, предназначенной для пилотируемых полетов, заявил представитель компании.

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Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

СМИ: у ракеты Falcon 9 обнаружен дефект в лопастях турбины

Он носит производственный характер и грозит опасными последствиями для запуска астронавтов

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