Яровая предложила создать единую базу данных педофилов

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила создать межведомственную информационную базу педофилов, которая помогла бы исключить работу таких людей с детьми.

В Госдуме проходит заседание рабочей группы по подготовке комплексного проекта федерального закона, который призван усилить меры защиты детей от сексуального насилия.

«Уважаемые коллеги, конечно же, вопрос, связанный с созданием единой общедоступной межведомственной информационной базы в отношении лиц, совершивших эти преступления, очень важен с точки зрения дальнейшей невозможности осуществления деятельности этими лицами, ранее совершившими преступления, в сопряжении с трудовой деятельностью, связанной с детьми», — сказала Яровая, передает «РИА Новости».

При этом, по ее словам, в законодательстве есть такие запреты, но «для того чтобы эти запреты работали реально, необходимо создание такой базы».

Депутат также подчеркнула, что сейчас наблюдается серьезный рост преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Яровая сообщила, что за четыре года жертвами преступлений стали 40 тыс. детей.

«При этом это не 10 тыс. в год. Если в 2012 году количество таких преступлений было чуть более 6 тыс., то в2016 году мы имеем увеличение почти в два раза», — подчеркнула Яровая.