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В Чувашии депутат подозревается в ранении посетителя кафе

В отношении парламентария возбуждено уголовное дело

Депутат Государственного Совета Чувашии подозревается в ранении посетителя кафе. В отношении парламентария возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Инцидент произошел еще 28 декабря 2016 года, однако о нем стало известно только сейчас. По версии следствия, подозреваемый набросился на 32-летнего посетителя кафе у входа в заведение. С неустановленным острым предметом депутат пытался ударить своего оппонента в живот.

Раненного госпитализировали, и травмы оказались легкими. Мотивы конфликта не разглашаются. Уточняется, что в этом кафе проходила корпоративная вечеринка жены потерпевшего.

Депутат, ставший фигурантом уголовного дела, является также генеральным директором одного из промышленных предприятий в Чебоксарах, сообщает ИА «Сусанин».

Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

В Чувашии депутат подозревается в ранении посетителя кафе

В отношении парламентария возбуждено уголовное дело

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