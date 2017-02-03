В Чувашии депутат подозревается в ранении посетителя кафе

Депутат Государственного Совета Чувашии подозревается в ранении посетителя кафе. В отношении парламентария возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Инцидент произошел еще 28 декабря 2016 года, однако о нем стало известно только сейчас. По версии следствия, подозреваемый набросился на 32-летнего посетителя кафе у входа в заведение. С неустановленным острым предметом депутат пытался ударить своего оппонента в живот.



Раненного госпитализировали, и травмы оказались легкими. Мотивы конфликта не разглашаются. Уточняется, что в этом кафе проходила корпоративная вечеринка жены потерпевшего.



Депутат, ставший фигурантом уголовного дела, является также генеральным директором одного из промышленных предприятий в Чебоксарах, сообщает ИА «Сусанин».

