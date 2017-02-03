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Введение безналичной оплаты за проезд в Ростове займет два года

Власти намерены организовать новую систему в марте, однако перевозчики считают, что это невозможно

Организация безналичной системы оплаты проезда в общественном транспорте Ростова-на-Дону может занять несколько лет. Об этом рассказал RostovGazeta один из директоров городского автобусного маршрута.

Валидаторы ломаются так часто, что специалисты не успевают их чинить. Перевозчики теряют время и деньги на ремонт устройств, которые приходится закупать по 35 тыс. рублей. По словам собеседника, безналичная система для всего транспорта будет еще дороже, и платить за нее придется директору автопарка. После ее установки скрыть прибыль уже не получится, поэтому для недобросовестных перевозчиков вырастут налоги. Это приведет к исчезновению с городских улиц нерентабельных маршрутов.

Ростовские власти намерены ввести новую систему оплаты в марте, но специалисты считают, что на это нужно минимум два года. 

Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

Введение безналичной оплаты за проезд в Ростове займет два года

Власти намерены организовать новую систему в марте, однако перевозчики считают, что это невозможно

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