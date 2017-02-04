Новости, деловые новости - Известия
Суббота,
4 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   День в истории   |     |   написать авторам

Смогли бы вы сойти за воспитанного человека в петровской России?

Тест от «Известий» к 300-летию первого российского учебника этикета

Фото: РИА Новости

В феврале 1717 года, 300 лет назад, стараниями Петра I был издан первый в России учебник этикета, получивший название «Юности честное зерцало». Сборник, составленный под чутким руководством петровского любимца Якова Брюса, адресовался молодым людям и девицам дворянского происхождения и состоял из двух частей. В первой давались азбука, таблица слогов и чисел. Во второй — собственно правила хорошего тона, вероятно, основанные на аналогичных западноевропейских изданиях и позднее, скорее всего, дополненные самим Петром I.

Впервые зафиксировав требования, которые предъявлялись к аристократической молодежи, книга стала бестселлером: только в 1717 году она выдержала два переиздания, а впоследствии долгие годы оставалась главным источником информации о хороших манерах для представителей российского дворянства и тех, кто хотел бы на него равняться.

Пройдите тест «Известий», чтобы проверить, смогли бы вы сойти за воспитанного человека в петровской России.

Читайте также:

За дверями бальной залы: как восстанавливают культуру русского бала

День рождения Нового года: как отмечали праздник при Петре I

​​​​​​​

​​​​​​​

Известия // суббота, 4 февраля 2017 года

Смогли бы вы сойти за воспитанного человека в петровской России?

Смогли бы вы сойти за воспитанного человека в петровской России? Тест от «Известий» к 300-летию первого российского учебника этикета

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения

Мнение

Альбина Холгова

эксперт

Все мнения

Мнение

Анатолий Аксаков

депутат

Все мнения

Мнение

Олег Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Николай Азаров

политик

Все мнения

Мнение

Сергей Заграевский

художник

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке