ММОМА представит персональную выставку Эдуарда Штейнберга

Московский музей современного искусства при генеральной поддержке Фонда Михаила Прохорова 6 февраля представит персональную выставку Эдуарда Штейнберга «Если в колодце живет вода…», приуроченную к 80-летию со дня рождения художника.

Проект в ММОМА покажет графические работы, которые ранее не выставлялись — рисунки, акварели, гуаши и коллажи, большая часть из которых находится в коллекции семьи Штейнберга. Экспозиция охватывает практически все периоды творчества художника, с 1960 года до последней работы автора, созданной в 2011 году, и знакомит зрителя с новым, «неканоническим» образом мастера.

Фото: Пресс-служба ММОМА

Выставка повествует не только о Штейнберге в роли классика геометрической абстракции, но показывает и всё разнообразие творчества художника. Особое внимание уделяется формированию специфики его языка на примерах тех трансформаций, которые претерпел Штейнберг в процессе своего развития. Собрание работ, выполненных «легкими» материалами, и архитектурное решение экспозиции позволяют рассмотреть авторские приемы и методы в контексте философского осмысления мира художником и его жизненного пути.

Фото: Пресс-служба ММОМА

В соответствии с концепцией куратора Натальи Смолянской архитектор проекта Сергей Ситар разделил экспозиционное пространство на шесть тематических блоков: «Почвенничество», «Экзистенциализм», «Метафизический натюрморт», «Дневники», «Метагеометрия» и «Синтез», каждый из которых шаг за шагом расшифровывает воззрения художника на мир и искусство, исследует пути его становления.

Фото: Пресс-служба ММОМА

При поддержке Фонда AVC Charity к открытию выставки был выпущен каталог и книга Евгения Барабанова о творчестве Эдуарда Штейнберга — «Метагеометрия художника Штейнберга».

Художественное оформление проекта реализовано при участии компании Manders.

Даты проведения выставки: 6 февраля – 19 марта 2017 года