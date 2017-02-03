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Этапирование Дадина в алтайскую колонию признано законным

Активист считает, что перевод является нарушением его права на уважение семейной жизни

Этапирование осужденного активиста Ильдара Дадина из Карелии в колонию на Алтае признано законным. Соответствующее решение принял Замоскворецкий суд Москвы.

«В удовлетворении требований административного искового заявления Дадина и Зотовой (его жены) к ФСИН России отказать», — сообщается в определении судьи Нелли Рубцовой, передает «Интерфакс».

Дадин и Зотова просили признать решение ФСИН РФ не соответствующим статье 8 европейской Конвенции о защите прав человека, касающейся права на уважение частной и семейной жизни.

Ранее стало известно, что активист хочет вернуться в карельскую колонию, потому что опасается, что оставшиеся там осужденные продолжат страдать от пыток. Тем не менее позже Дадин уже просил перевода в одну из колоний в Московской области, чтобы быть ближе к семье.

Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

Этапирование Дадина в алтайскую колонию признано законным

Активист считает, что перевод является нарушением его права на уважение семейной жизни

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