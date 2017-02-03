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Хамство в новгородских автобусах будут записывать на камеру

Кондукторы и контролеры смогут заявить в полицию об агрессии со стороны пассажиров

Сотрудникам автобусов в Великом Новгороде выдали видеорегистраторы. Камеры прикрепляют к жилетке кондуктора, запись ведется в течение всего рабочего дня.
Таким образом планируется бороться с хамством и агрессией пассажиров, передает Новгород.ру.

Подобный эксперимент успешно прошел Московской и Рязанской областях. Видеозаписи будут храниться в базе данных и в случае нарушения закона передаваться в полицию.

Видеонаблюдение будет организовано и на пригородных рейсах, где водитель работает без кондуктора. Это решение принято в том числе из-за недавней истории с высаженным на мороз школьником, о которой писали «Известия»

Ожидается, что после нововведения уровень агрессии со стороны пассажиров снизится и контролеры в автобусах смогут работать не по двое, как сейчас, а по одному.

Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

Хамство в новгородских автобусах будут записывать на камеру

Кондукторы и контролеры смогут заявить в полицию об агрессии со стороны пассажиров

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