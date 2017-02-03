Хамство в новгородских автобусах будут записывать на камеру

Сотрудникам автобусов в Великом Новгороде выдали видеорегистраторы. Камеры прикрепляют к жилетке кондуктора, запись ведется в течение всего рабочего дня.

Таким образом планируется бороться с хамством и агрессией пассажиров, передает Новгород.ру.



Подобный эксперимент успешно прошел Московской и Рязанской областях. Видеозаписи будут храниться в базе данных и в случае нарушения закона передаваться в полицию.

Видеонаблюдение будет организовано и на пригородных рейсах, где водитель работает без кондуктора. Это решение принято в том числе из-за недавней истории с высаженным на мороз школьником, о которой писали «Известия».

Ожидается, что после нововведения уровень агрессии со стороны пассажиров снизится и контролеры в автобусах смогут работать не по двое, как сейчас, а по одному.

