Экс-премьера Норвегии приняли за террориста в аэропорту США

Бывшего премьер-министра Норвегии Хьеля Магне Бунневика задержали в аэропорту американского города Даллас из-за отметки в паспорте о посещении Ирана в 2014 году.

Сотрудники службы безопасности не выпускали экс-премьера из аэропорта в течение часа.

«Безусловно, я полностью понимаю опасения того, что в страну могут проникнуть террористы. Но чтобы отпустить меня, было достаточно увидеть мой дипломатический паспорт: там сказано, что я был премьер-министром», — цитирует Бунневика ТАСС.