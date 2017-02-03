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Экс-премьера Норвегии приняли за террориста в аэропорту США

Хьель Магне Бунневик был задержан в четверг сотрудниками безопасности

Бывшего премьер-министра Норвегии Хьеля Магне Бунневика задержали в аэропорту американского города Даллас из-за отметки в паспорте о посещении Ирана в 2014 году.

Сотрудники службы безопасности не выпускали экс-премьера из аэропорта в течение часа.

«Безусловно, я полностью понимаю опасения того, что в страну могут проникнуть террористы. Но чтобы отпустить меня, было достаточно увидеть мой дипломатический паспорт: там сказано, что я был премьер-министром», — цитирует Бунневика ТАСС.

Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

Экс-премьера Норвегии приняли за террориста в аэропорту США

Хьель Магне Бунневик был задержан в четверг сотрудниками безопасности

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