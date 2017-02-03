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Названа дата встречи глав МИД России и Италии

Сергей Лавров и Анджелино Альфано встретятся 16–17 февраля в Бонне

В ходе телефонного разговора в пятницу главы внешнеполитических ведомств России и Италии договорились встретиться на полях саммита глав МИД стран «большой двадцатки» в Бонне.

Мероприятие состоится 16–17 февраля, уточняет итальянское внешнеполитическое ведомство. В сообщении итальянского МИДа отмечается, что Сергей Лавров и Анджелино Альфано договорились провести встречу при первой же возможности.

«Два министра договорились провести краткую встречу при первой же возможности, которая появится 16–17 февраля в рамках G20 в Бонне», — цитирует сообщение МИД Италии «РИА Новости».

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Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

Названа дата встречи глав МИД России и Италии

Сергей Лавров и Анджелино Альфано встретятся 16–17 февраля в Бонне

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