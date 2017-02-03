Авиакрыло «Адмирала Кузнецова» возвращается в Североморск

Первые истребители МиГ-29К из состава авиационной группы крейсера «Адмирал Кузнецов» вернулись на главную базу Северного флота.

Остальные истребители МиГ-29К и МиГ-29КУБ, Су-33 и многоцелевые вертолеты Ка-52 прибудут в Североморск в ближайшее время, сообщает телеканал «Звезда».

Ранее тяжелый ракетный авианосец «Адмирал Кузнецов» выполнял задачи в Средиземном море вблизи Сирии в сопровождении ракетных крейсеров и кораблей поддержки. Крейсер отправился в поход 15 октября 2016 года. Как сообщает РЕН ТВ, за два месяца пребывания у сирийских берегов соединение кораблей позволило выполнить 420 боевых залпов и поразить 1,2 тыс. объектов, находящихся под контролем террористов.

О возвращении группировки командование объявило 6 января 2017 года.