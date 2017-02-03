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Пятница,
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ЦБ: годовая инфляция замедлилась с 5,4 до 5,1% по итогам 2016 года

Частично это связано с хорошим урожаем прошлого года и динамикой курса рубля

Годовые темпы роста потребительских цен на 30 января 2017 года замедлились на 0,3% — с 5,4 до 5,1% по итогам 2016 года. Об этом сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров в пятницу.

«Существенно замедлилась инфляция на рынке непродовольственных товаров», — говорится в сообщении.

Годовая инфляция продолжает снижаться, отмечает регулятор. Частично это вызвано влиянием временных факторов: хорошим урожаем прошлого года и динамикой курса рубля.

Замедление роста цен по всем основным группам товаров и услуг, а также снижение показателей месячной инфляции с исключением сезонности продолжилось в декабре, отмечает регулятор.

Инфляция существенно замедлилась на рынке непродовольственных товаров, добавили в ЦБ. «По прогнозу Банка России, с учетом принятого решения и сохранения умеренно жесткой денежно-кредитной политики годовая инфляция замедлится до целевого уровня 4% в конце 2017 года и будет поддерживаться вблизи него в дальнейшем», — цитирует агентство «Прайм» сообщение регулятора.

Экономика России восстанавливается быстрее, чем ожидалось ранее, однако темпы роста будут невысокими по итогам текущего года, заявили в ЦБ. В I квартале 2017 года регулятор ожидает сохранения положительной квартальной динамики ВВП.

Напомним, ранее в пятницу совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 10%.

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Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

ЦБ: годовая инфляция замедлилась с 5,4 до 5,1% по итогам 2016 года

Частично это связано с хорошим урожаем прошлого года и динамикой курса рубля

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