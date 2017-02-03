У зооботсада в Казани будет птица марабу за 500 тыс. рублей

Депутат Госдумы из Татарстана единоросс Александр Сидякин решил подарить Казанскому зооботсаду птицу за полмиллиона рублей. Это марабу.



Как сказал сам народный избранник, именно марабу связывает его с самыми теплыми воспоминаниями о детстве, сообщает ресурс ProKazan.ru.

Агентство напоминает, что ранее мэр Казани Ильсур Метшин для нового зоопарка приобрел несколько зебр. Президент Татарстана Рустам Минниханов тоже обещал животное для зоосада, правда, пока неизвестно, какое именно.

Ранее «Известия» писали о том, что зоопарк, закрытый не реконструкцию в позапрошлом году, уже готов к открытию на 70%.



Одна из его экспозиций обещает стать уникальной по своему составу. В ней будут представлены африканские слоны и белые носороги, которых нет даже в Московском зоопарке.