Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
3 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Экономика   |     |   написать авторам

Медведев поручил подготовить закон о реорганизации «Почты России»

Законопроект должен поступить на рассмотрение палат Федерального собрания до конца 2017 года

Правительство России по итогам заседания, состоявшегося 2 февраля, приняло решение рассмотреть вопрос о реорганизации «Почты России».

Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром России Дмитрием Медведевым, опубликовано на сайте кабмина.

Проект должен быть рассмотрен палатами Федерального Собрания РФ в 2017 году. Работать над этим поручено Минкомсвязи.

Напомним, летом 2013 года был утвержден план акционирования «Почты России», согласно которому организация должна быть преобразована в открытое акционерное общество в стопроцентной собственности государства.

Законопроект о реорганизации «Почты России» был внесен в Государственную думу в июне 2014 года, но так и не был утвержден.

Читайте также:

Руководителю «Почты России» подбирают замену

Правительство утвердило прогнозный план приватизации на 2017–2019 годы

Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

Медведев поручил подготовить закон о реорганизации «Почты России»

Законопроект должен поступить на рассмотрение палат Федерального собрания до конца 2017 года

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения

Мнение

Олег Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Анатолий Аксаков

депутат

Все мнения

Мнение

Альбина Холгова

эксперт

Все мнения

Мнение

Николай Азаров

политик

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Сергей Заграевский

художник

Все мнения

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Денис Денисов

политолог

Все мнения

Мнение

Габор Штир

политический аналитик

Все мнения

Мнение

Андрей Грозин

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке