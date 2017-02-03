Медведев поручил подготовить закон о реорганизации «Почты России»

Правительство России по итогам заседания, состоявшегося 2 февраля, приняло решение рассмотреть вопрос о реорганизации «Почты России».

Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром России Дмитрием Медведевым, опубликовано на сайте кабмина.



Проект должен быть рассмотрен палатами Федерального Собрания РФ в 2017 году. Работать над этим поручено Минкомсвязи.



Напомним, летом 2013 года был утвержден план акционирования «Почты России», согласно которому организация должна быть преобразована в открытое акционерное общество в стопроцентной собственности государства.



Законопроект о реорганизации «Почты России» был внесен в Государственную думу в июне 2014 года, но так и не был утвержден.