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В школах Якутска сняли введенный из-за ОРВИ и гриппа карантин

С 6 февраля во всех образовательных учреждениях города возобновится учебный процесс

Во всех школах и организациях дополнительного образования детей Якутска сняли карантин. Учебный процесс в образовательных учреждениях города возобновится с 6 февраля.

Санитарно-противоэпидемическая комиссия Якутска считает, что карантин дал положительный эффект в снижении количества заболевших детей, сообщает ИА SakhaNews. При этом профилактические мероприятия в городе будут продолжены. Перед занятиями школьников будут проверять на наличие признаков ОРВИ и гриппа. Масочный режим также будет продолжен.

Карантин в столице Якутии действовал с 17 января.

Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

В школах Якутска сняли введенный из-за ОРВИ и гриппа карантин

С 6 февраля во всех образовательных учреждениях города возобновится учебный процесс

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