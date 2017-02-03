В школах Якутска сняли введенный из-за ОРВИ и гриппа карантин

Во всех школах и организациях дополнительного образования детей Якутска сняли карантин. Учебный процесс в образовательных учреждениях города возобновится с 6 февраля.

Санитарно-противоэпидемическая комиссия Якутска считает, что карантин дал положительный эффект в снижении количества заболевших детей, сообщает ИА SakhaNews. При этом профилактические мероприятия в городе будут продолжены. Перед занятиями школьников будут проверять на наличие признаков ОРВИ и гриппа. Масочный режим также будет продолжен.

Карантин в столице Якутии действовал с 17 января.