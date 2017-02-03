Очаг АЧС выявили в одном из районов Саратовской области

Очаг Африканской чумы свиней (АЧС) выявлен в Энгельсском районе Саратовской области, сообщили в региональном управлении ветеринарии.

По данным ИА «Взгляд-инфо», заболевание обнаружили у домашних свиней в селе Красный Партизан. Геном вируса выявили эксперты лаборатории Балаковской станции по результатам исследования биологического материала павших животных.

В настоящий момент ветеринарная служба приступила к проведению мероприятий, предусмотренных законодательством.

Африканская чума свиней — вирусная болезнь. Впервые она была зарегистрирована в 1903 году в Южной Африке. Согласно Международной классификации заразных болезней животных, данное заболевание относится к числу особо опасных. Для человека вирус АЧС опасности не представляет, однако лечению и вакцинопрофилактике среди животных он не поддается. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.