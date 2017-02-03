Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
3 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Очаг АЧС выявили в одном из районов Саратовской области

Заболевание обнаружили у домашних свиней в селе Красный Партизан

Очаг Африканской чумы свиней (АЧС) выявлен в Энгельсском районе Саратовской области, сообщили в региональном управлении ветеринарии.

По данным ИА «Взгляд-инфо», заболевание обнаружили у домашних свиней в селе Красный Партизан. Геном вируса выявили эксперты лаборатории Балаковской станции по результатам исследования биологического материала павших животных.

В настоящий момент ветеринарная служба приступила к проведению мероприятий, предусмотренных законодательством.

Африканская чума свиней — вирусная болезнь. Впервые она была зарегистрирована в 1903 году в Южной Африке. Согласно Международной классификации заразных болезней животных, данное заболевание относится к числу особо опасных. Для человека вирус АЧС опасности не представляет, однако лечению и вакцинопрофилактике среди животных он не поддается. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.

Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

Очаг АЧС выявили в одном из районов Саратовской области

Заболевание обнаружили у домашних свиней в селе Красный Партизан

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения

Мнение

Альбина Холгова

эксперт

Все мнения

Мнение

Анатолий Аксаков

депутат

Все мнения

Мнение

Олег Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Николай Азаров

политик

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Сергей Заграевский

художник

Все мнения

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Денис Денисов

политолог

Все мнения

Мнение

Габор Штир

политический аналитик

Все мнения

Мнение

Андрей Грозин

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке