В Елабуге коммунальные сети утеплят скорлупой

В Елабуге во всех коммунальных сетях будут утеплены трубы.



Для этого используют материал, произведенный на местных предприятиях, так называемую скорлупу, сообщает ИА «Татар-информ».

Специалисты утверждают, что после этого жители будут экономить на оплате отопления, поскольку разработка существенно сократит потери тепла.

Скорлупа лучше стекловаты держит форму, ее называют вечной. Кроме того, новый материал легче устанавливать, что позволит сократить время на ремонт теплосетей, рассказали агентству на предприятии тепловых сетей.