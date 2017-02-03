ФССП: приставы не уполномочены проверять судебные решения

Проверка судебных решений не входит в компетенцию судебных приставов, Федеральная служба судебных приставов (ФССП) уполномочена их только исполнять, сообщили в ведомстве, комментирую обнаруженную в России новую мошенническую схему, передает «РИА Новости».

В пятницу газета «Коммерсант» сообщила, что в России появилась защищенная законом схема отмывания денег.

По данным издания, в ней, как правило, участвуют два юридических лица — российский резидент и фирма, зарегистрированная за рубежом. Суть схемы заключается в том, что иностранная компания подает иск о взыскании долгов на что фирма-резидент отвечает согласием.

В результате суд выносит решение о взыскании долга, и представители нерезидента получают исполнительный лист. По этому документу судебные приставы перечисляют деньги со счета-должника, а затем переводят его истцу в иностранный банк.

По оценке Центробанка, с помощью этой схемы преступники вывели из страны около 16 млрд рублей.

По данным «Коммерсанта», Центробанк планирует разработать инструкцию, которая позволит банкам распознать «подозрительные операции».