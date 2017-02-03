«Церковь сайентологии» в Екатеринбурге посещали политики и бизнесмены

В Екатеринбурге стали известны подробности об участниках религиозной некоммерческой организации «Церковь сайентологии», в офисе которой прошли обыски полиции и УФСБ РФ по Свердловской области.

Как ранее сообщали «Известия», расследуется уголовное дело о незаконном предпринимательстве. Было установлено, что основной деятельностью организации, которая занимает помещение на улице Белинского в Екатеринбурге, является проведение платных тренингов и семинаров.



По данным источников ИА «Ура.ру», сайентология пользуется популярностью среди местных политиков и бизнесменов. Первое представительство этого религиозного течения начало работу в начале 2000-х годов на одном из крупнейших в Екатеринбурге предприятий пищевой промышленности. Этот завод связан с членом региональной общественной палаты и депутатом Екатеринбургской гордумы.

Наиболее известным последователем церкви является один из бывших ключевых министров свердловского правительства. Он не только не скрывал своего увлечения учением Хаббарда, но и открыто пропагандировал его среди друзей.