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«Церковь сайентологии» в Екатеринбурге посещали политики и бизнесмены

Ранее в помещении религиозной организации прошли обыски в рамках расследования уголовного дела

В Екатеринбурге стали известны подробности об участниках религиозной некоммерческой организации «Церковь сайентологии», в офисе которой прошли обыски полиции и УФСБ РФ по Свердловской области.

Как ранее сообщали «Известия», расследуется уголовное дело о незаконном предпринимательстве. Было установлено, что основной деятельностью организации, которая занимает помещение на улице Белинского в Екатеринбурге, является проведение платных тренингов и семинаров.

По данным источников ИА «Ура.ру», сайентология пользуется популярностью среди местных политиков и бизнесменов. Первое представительство этого религиозного течения начало работу в начале 2000-х годов на одном из крупнейших в Екатеринбурге предприятий пищевой промышленности. Этот завод связан с членом региональной общественной палаты и депутатом Екатеринбургской гордумы.

Наиболее известным последователем церкви является один из бывших ключевых министров свердловского правительства. Он не только не скрывал своего увлечения учением Хаббарда, но и открыто пропагандировал его среди друзей. 

Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

«Церковь сайентологии» в Екатеринбурге посещали политики и бизнесмены

Ранее в помещении религиозной организации прошли обыски в рамках расследования уголовного дела

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