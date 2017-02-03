В школах Самарской области появятся службы для примирения детей

Департамент молодежной политики Самарской области изучит возможность создания волонтерского движения, направленного на повышение безопасности интернета для несовершеннолетних, а региональное министерство образования и науки будет работать над развитием служб примирения детей в образовательных учреждениях. Об этом сообщает сайт ВолгаНьюс.рф.



Как сообщила директор ГБУ СО «Областной центр социальной помощи семье и детям» Ольги Кульковой, с 2016 года предотвращение деструктивного поведения среди несовершеннолетних стало отдельным направлением работы службы семьи Самарской области.



Специалисты отмечают, что все чаще определяющим фактором для тех или иных действий подростков является информация из сети. Поэтому в школах регулярно проводятся профилактические занятия о безопасности интернета как со школьниками, так и с их родителями.

