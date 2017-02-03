Нижегородский футбольный клуб «Волга» признали банкротом

Нижегородский футбольный клуб «Волга» признан банкротом. Такое решение вынес Арбитражный суд Нижегородской области 1 февраля.

Как сообщает НИА «Нижний Новгород», решением от 2 февраля 2017 года суд прекратил процедуру наблюдения и открыл конкурсное производство в отношении должника. Конкурсным управляющим утвердили Александра Кузьмина. Заседание по завершению конкурсной процедуры назначено на 27 июля.

Кроме того, суд постановил удовлетворить имущественные исковые требования ООО «Сапфир», которое является истцом по делу о банкротстве клуба. Руководство «Волги» имеет право на обжалование решения суда.

Напомним, о расформировании футбольного клуба из-за финансовых проблем стало известно в июне 2016 года. Клуб накопил долги на сумму свыше 200 млн рублей, ранее он финансировался из бюджета Нижегородской области.

В свою очередь Виталий Мутко, находясь в должности министра спорта РФ и президента Российского футбольного союза (РФС) ранее получил от губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева гарантии погашения задолженностей перед персоналом и игроками клуба.

Футбольный клуб «Волга» выступал в РФПЛ на протяжении трех сезонов, выйдя из турнира по итогам результатов сезона-2013/2014.