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Песков: Кремль не следит за ходом дела Навального

Пресс-секретарь президента России напомнил о напряженном графике администрации главы государства

Кремль не следит за ходом дела оппозиционера Алексея Навального из-за напряженного рабочего графика. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге в четверг.

«К сожалению, не имеем возможности следить никак в связи с напряженной рабочей повесткой дня», — сказал он журналистам.

Напомним, повторный процесс по делу Навального проходит в Ленинском суде Кирова.

Алексей Навальный и экс-руководитель Вятской лесной компании Петр Офицеров в 2013 году были приговорены по делу «Кировлеса» к пяти и четырем годам условно за растрату имущества предприятия. Навальный отвергает обвинения по этому делу. 

Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

Песков: Кремль не следит за ходом дела Навального

Пресс-секретарь президента России напомнил о напряженном графике администрации главы государства

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