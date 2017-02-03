Песков: Кремль не следит за ходом дела Навального

Кремль не следит за ходом дела оппозиционера Алексея Навального из-за напряженного рабочего графика. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге в четверг.

«К сожалению, не имеем возможности следить никак в связи с напряженной рабочей повесткой дня», — сказал он журналистам.

Напомним, повторный процесс по делу Навального проходит в Ленинском суде Кирова.

Алексей Навальный и экс-руководитель Вятской лесной компании Петр Офицеров в 2013 году были приговорены по делу «Кировлеса» к пяти и четырем годам условно за растрату имущества предприятия. Навальный отвергает обвинения по этому делу.

