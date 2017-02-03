Укус собаки привел к смерти 5-летней девочки в Хабаровске

СК РФ проводит проверку, животное умертвили
Следствие проводит проверку по факту смерти пятилетней девочки, которую собака укусила во время игры, повредив сонную артерию. Об этом сообщает СУСК РФ по Хабаровскому краю.
Трагедия произошла в селе Красносельское, куда родители с дочерью приехали к родственникам. Девочка играла в пятницу во дворе с собакой, которая во время игры вцепилась ребенку в шею, задев сонную артерию.
Девочка скончалась по дороге в больницу в машине скорой помощи.
Следователи и криминалисты краевого следственного управления, прибывшие на место трагедии, обнаружили в ходе осмотра тела погибшего ребенка, что до смертельного укуса животное незначительно покусала руку и ногу девочки, передает РЕН ТВ.
Собаку умертвили. После проведенной проверки, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, следствие примет процессуальное решение.