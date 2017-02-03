Укус собаки привел к смерти 5-летней девочки в Хабаровске

Следствие проводит проверку по факту смерти пятилетней девочки, которую собака укусила во время игры, повредив сонную артерию. Об этом сообщает СУСК РФ по Хабаровскому краю.



Трагедия произошла в селе Красносельское, куда родители с дочерью приехали к родственникам. Девочка играла в пятницу во дворе с собакой, которая во время игры вцепилась ребенку в шею, задев сонную артерию.



Девочка скончалась по дороге в больницу в машине скорой помощи.

Следователи и криминалисты краевого следственного управления, прибывшие на место трагедии, обнаружили в ходе осмотра тела погибшего ребенка, что до смертельного укуса животное незначительно покусала руку и ногу девочки, передает РЕН ТВ.



Собаку умертвили. После проведенной проверки, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, следствие примет процессуальное решение.