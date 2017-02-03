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Песков: РФ никогда не признавала паспорта ДНР и ЛНР

Представитель Кремля подчеркнул, что имели место отдельные решения местных властей или компаний

Россия не признавала паспорта самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), имели место только отдельные решения местных властей или компаний, и продиктованы они были только гуманитарными соображениями.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге в пятницу.

«Это не официальное признание паспортов, речь идет об отдельных решениях, которые могли приниматься муниципальными, местными органами власти, а также различными компаниями, исходя исключительно из гуманитарных соображений, руководствуясь необходимостью действительно гуманитарной помощи этим людям, которые проживают в районах Донбасса, который, как известно, находится под строжайшим эмбарго со стороны Украины», — ответил Песков на просьбу прокомментировать информацию о том, что в РФ якобы признали паспорта ЛНР и ДНР, а обладатели таких документов могут пользоваться услугами железной дороги РФ, отелей, авиакомпаний.

«Вы знаете, что Украина не занимается социальным обеспечением, юридическим обеспечением, паспортным обеспечением. У этих людей приходят в негодность действующие украинские паспорта, и у них нет возможности получить какие-либо иные документы. Исходя из этих гуманитарных соображений, такие ситуации действительно возможны были», — сказал Песков, подтвердив, что официально в России такие паспорта не признают.

Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

Песков: РФ никогда не признавала паспорта ДНР и ЛНР

Представитель Кремля подчеркнул, что имели место отдельные решения местных властей или компаний

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