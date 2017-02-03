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Все дома Пензы сегодня подключили к теплоснабжению

С последствиями аварии на местной ТЭЦ не могли справиться больше недели

Подача отопления восстановлена во всех жилых домах и социальных объектах в Пензе.

В частности, тепло в рабочем режиме идет в более чем 200 домов, пять детских садов и две больницы, которых коснулись последствия аварии на ТЭЦ-1, сообщает ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на мэрию города.

Как писали «Известия», в первый раз порыв на тепломагистрали произошел 26 января. Без тепла в 20-градусный мороз остались жители более 500 многоэтажек.

К 1 февраля последствия устранили, но через несколько часов после этого произошло еще одно крупное отключение. Без отопления остались более 200 домов, школы, детсады и больницы.

Сейчас оборудование Пензенской ТЭЦ-1 работает в штатном режиме.

Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

Все дома Пензы сегодня подключили к теплоснабжению

С последствиями аварии на местной ТЭЦ не могли справиться больше недели

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