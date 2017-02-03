Захарова ответила на обвинения Reuters в цензуре и угрозах насилия

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Москве обратили внимание на письмо главного редактора Reuters касательно организационной работы по освещению деятельности президента США Дональда Трампа.

«Организационные работы внутри Reuters не наша работа. Открытая публикация письма превратила его во что-то вроде манифеста. Из текста следует, что Россия причисляется агентством к странам, где «одновременно приходится работать с угрозами насилия, отказа в визах, цензуры, уголовного преследования», — заявила Захарова, передает «Федеральное агентство новостей».

Чиновница также добавила, что журналисты Reuters никогда не обращались в российское дипведомство с жалобами на притеснение.

«У вас совесть есть? Ходите ведь на брифинг, почему мы об этом не знаем, что вас притесняют? Мы ни разу не слышали от корреспондентов Reuters, что им плохо работается. Главред врет?» — спросила Захарова.

Он также добавила, что Москва старается оказывать СМИ содействие и не отбирать у журналистов визы за информацию, которая кажется ей необъективной.



«У нас есть закон. Я жду от агентства Reuters подробных объяснений. Вы говорите неправду. И это агентство Великобритании, той страны, где против российских журналистов начата настоящая травля».