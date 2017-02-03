Президент США высмеял звезду Голливуда Арнольда Шварценеггера

На своей странице в Twitter президент США высмеял голливудскую знаменитость Арнольда Шварценеггера.

Политик в очередной раз упомянул низкие рейтинги реалити-шоу «Ученик» (The Apprentice) на канале NBC с участием актера. «Да, Арнольд Шварценеггер по-настоящему плохо справился с работой губернатора Калифорнии, но еще хуже— с работой ведущего шоу «Ученик»… Но он хотя бы попытался!» — заявил Трамп.

Накануне Арнольд Шварценеггер записал видеообращение к Трампу, в котором предложил поменяться работой.

В 2004 году политик был продюсером и ведущим шоу, программа была три раза номинирована на премию Emmy и имела стабильно высокие рейтинги. Миллионера попросили покинуть шоу из-за его предвыборных заявлений. Когда в 2017 году ведущим программы стал Шварценеггер, рейтинги телепередачи понизились, сообщают СМИ.

