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Президент США высмеял звезду Голливуда Арнольда Шварценеггера

Дональд Трамп в очередной раз упомянул низкие рейтинги реалити-шоу «Ученик»

На своей странице в Twitter президент США высмеял голливудскую знаменитость Арнольда Шварценеггера.

Политик в очередной раз упомянул низкие рейтинги реалити-шоу «Ученик» (The Apprentice) на канале NBC с участием актера. «Да, Арнольд Шварценеггер по-настоящему плохо справился с работой губернатора Калифорнии, но еще хуже— с работой ведущего шоу «Ученик»… Но он хотя бы попытался!» — заявил Трамп.

Накануне Арнольд Шварценеггер записал видеообращение к Трампу, в котором предложил поменяться работой.

В 2004 году политик был продюсером и ведущим шоу, программа была три раза номинирована на премию Emmy и имела стабильно высокие рейтинги. Миллионера попросили покинуть шоу из-за его предвыборных заявлений. Когда в 2017 году ведущим программы стал Шварценеггер, рейтинги телепередачи понизились, сообщают СМИ.

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Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

Президент США высмеял звезду Голливуда Арнольда Шварценеггера

Дональд Трамп в очередной раз упомянул низкие рейтинги реалити-шоу «Ученик»

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