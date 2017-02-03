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ЕС не выпустит беженцев из Ливии

На Мальте лидеры Евросоюза обсуждают миграционный кризис и обстановку в Ливии

Фото: РИА НОВОСТИ/Андрей Стенин

В столице Мальты 3 февраля проходит первый в этом году неформальный саммит глав государств и правительств Евросоюза. Встреча была организована председателем Европейского совета Дональдом Туском. Как рассказали «Известиям» источники, знакомые с повесткой встречи, основной темой первой части саммита станет Ливия и миграционные проблемы Старого Света. 

Лидеры европейских стран на саммите Евросоюза в Валетте обсудят возможные пути прекращения нелегальной миграции из Ливии, откуда на сегодняшний день идет основной поток беженцев в ЕС. Кроме того, будет утвержден план по укреплению ливийской пограничной охраны. Об этом «Известиям» рассказал источник в МВД Чехии. 

— В настоящий момент Евросоюз уже финансирует и тренирует ливийских пограничников. Речь идет прежде всего об операции под названием «София» и программе «Морской конек», которые нацелены на пресечение нелегальной миграции из Северной Африки. Однако принятые меры недостаточно эффективны. Так, в 2016 году количество мигрантов, бегущих в Европу через Средиземное море, увеличилось в разы по сравнению с 2015 годом. Правда, согласно международному праву, европейская пограничная служба не имеет компетенции останавливать мигрантов и заставлять их вернуться обратно на родину. Это могут сделать только ливийские силы, в случае если они оперативно задержат мигрантов на своей территории, — рассказал источник.

За день до начала саммита Дональд Туск встретился с премьер-министром Ливии Фаизом Сараджем. В ходе переговоров также обсуждалась проблема нелегальной миграции через Средиземное море. По итогам встречи председатель Европейского совета заявил, что «сейчас пришло время перекрыть путь из Ливии в Италию».

Однако инициатива ЕС укрепить ливийские пограничные силы уже встретила негативную реакцию со стороны правозащитников. Генеральный директор организации «Врачи без границ» в Нидерландах Арьян Хехенкамп выразил озабоченность по поводу намерения руководства ЕС возвращать беженцев на родину.

— Ливия не является безопасной страной. Жизнь проживающих там людей находится под угрозой. Особенно тех, кто размещен в центрах временного содержания. Останавливать людей или возвращать их обратно, где царит насилие, небезопасно, — это плохая идея, — заявил «Известиям» Хехенкамп. — Будучи медицинской организацией, мы работаем в центрах содержания, и могу заверить, что с людьми здесь обращаются плохо. Людям трудно получить медицинскую помощь, еду, и они не знают, когда они смогут покинуть эти центры. Для меня совершенно очевидно, что такой подход к Ливии не может быть частью решения. У этой страны еще слишком много проблем. 

Однако Ливия будет рассмотрена на самите ЕС не только в контексте миграционного кризиса. Как рассказал «Известиям» источник в Европарламенте, знакомый с ходом переговоров, представители европейских стран также затронут усиление влияния командующего ливийской армией Халифы Хафтара. 

— Прозападное Правительство национального согласия показало неспособность объединить страну под своим руководством. В ЕС опасаются того, что ливийцы объединятся под началом Халифы Хафтара, который имеет поддержку со стороны Египта и России, — отметил в беседе с «Известиями» источник.

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Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

ЕС не выпустит беженцев из Ливии

ЕС не выпустит беженцев из ЛивииНа Мальте лидеры Евросоюза обсуждают миграционный кризис и обстановку в Ливии

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