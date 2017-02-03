В Тынде на железной дороге не хватает проводников

В Тынде на железной дороге открыты более 50 вакансий на должность проводников. Нехватку местных кадров руководство предприятия намерено решить с помощью найма жителей соседних регионов.

Причину текучки кадров в организации называют переезд работников в другие регионы и выход на пенсию. В настоящее время две трети коллектива проводников составляют это приезжие из поселков и городов Амурской области, Забайкалья, Бурятии и Якутии. Их привлекает стабильный доход и социальный пакет, пишет ИА «Амур.инфо».



Перед принятием на работу кандидаты с образованием не ниже среднего проходят медкомиссию и профотбор у психолога. По истечении трех месяцев и после успешной сдачи экзаменов они получают гарантированное трудоустройство.

Сообщается, что в 2016 году профподготовку на бесплатных курсах проводников пассажирских вагонов прошли 39 человек.