Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
3 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Экономика   |     |   написать авторам

Данкверт: после решения Лукашенко будет трудно работать с Белоруссией

Ранее президент республики поручил МВД завести уголовное дело на главу Россельхознадзора

Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт сообщил, что после заявлений президента Белоруссии Александра Лукашенко о возбуждении уголовного дела в отношении него будет сложно работать с Минском. По мнению Данкверта, целью заявлений белорусского президента было оказание «морального воздействия».

«Я думаю, что это в первую очередь является оказанием давления на всех российских чиновников, которые выполняют свою работу», — цитирует ТАСС руководителя Россельхознадзора.

Ранее в пятницу белорусский лидер Лукашенко на пресс-конференции заявил, что отдал поручение МВД республики завести уголовное дело на главу Россельхознадзора Сергея Данкверта за «нанесение ущерба государству». Поводом для подобного заявления послужили неоднократные ограничения на ввоз в Россию продукции животного происхождения в течение 2016 года, сообщает телеканал «360». Россельхознадзор предоставлял Минску всю необходимую аргументацию по ограничениям на поставки продукции. Об этом заявила пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано.

В ведомстве также отметили, что уголовное дело на главу Россельхознадзора не приведет к остановке поставок продуктов из Белоруссии. Наложенные ранее ограничения на поставки ряда продуктов были введены обоснованно, поскольку были выявлены нарушения ветеринарно-санитарных требований или продукция являлась нелегальной, сообщает RNS.

После введения продовольственного эмбарго Белоруссия стала одним из основных импортером продуктов в Россию. В ноябре Данкверт рассказывал, что за последнее время было выявлено 349 случаев фальсификации белорусской молочной продукции и отозвано 40 сертификатов о соответствии. В сентябре Россельхознадзор заявлял, что может ограничить поставки молока и мяса из ряда областей Белоруссии из-за недостаточного контроля со стороны представителей ветеринарных служб республики.

Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

Данкверт: после решения Лукашенко будет трудно работать с Белоруссией

Ранее президент республики поручил МВД завести уголовное дело на главу Россельхознадзора

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения

Мнение

Олег Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Анатолий Аксаков

депутат

Все мнения

Мнение

Альбина Холгова

эксперт

Все мнения

Мнение

Николай Азаров

политик

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Сергей Заграевский

художник

Все мнения

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Денис Денисов

политолог

Все мнения

Мнение

Габор Штир

политический аналитик

Все мнения

Мнение

Андрей Грозин

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке