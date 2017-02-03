Данкверт: после решения Лукашенко будет трудно работать с Белоруссией

Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт сообщил, что после заявлений президента Белоруссии Александра Лукашенко о возбуждении уголовного дела в отношении него будет сложно работать с Минском. По мнению Данкверта, целью заявлений белорусского президента было оказание «морального воздействия».

«Я думаю, что это в первую очередь является оказанием давления на всех российских чиновников, которые выполняют свою работу», — цитирует ТАСС руководителя Россельхознадзора.

Ранее в пятницу белорусский лидер Лукашенко на пресс-конференции заявил, что отдал поручение МВД республики завести уголовное дело на главу Россельхознадзора Сергея Данкверта за «нанесение ущерба государству». Поводом для подобного заявления послужили неоднократные ограничения на ввоз в Россию продукции животного происхождения в течение 2016 года, сообщает телеканал «360». Россельхознадзор предоставлял Минску всю необходимую аргументацию по ограничениям на поставки продукции. Об этом заявила пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано.

В ведомстве также отметили, что уголовное дело на главу Россельхознадзора не приведет к остановке поставок продуктов из Белоруссии. Наложенные ранее ограничения на поставки ряда продуктов были введены обоснованно, поскольку были выявлены нарушения ветеринарно-санитарных требований или продукция являлась нелегальной, сообщает RNS.

После введения продовольственного эмбарго Белоруссия стала одним из основных импортером продуктов в Россию. В ноябре Данкверт рассказывал, что за последнее время было выявлено 349 случаев фальсификации белорусской молочной продукции и отозвано 40 сертификатов о соответствии. В сентябре Россельхознадзор заявлял, что может ограничить поставки молока и мяса из ряда областей Белоруссии из-за недостаточного контроля со стороны представителей ветеринарных служб республики.