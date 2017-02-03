28 января – 3 февраля в эксклюзивных фотографиях «Известий»

Глава МИД России Сергей Лавров 3 февраля прокомментировал решения Дорогомиловского суда от 27 декабря 2016 года, который признал события февраля 2014 года на Украине государственным переворотом. В ответ на депутатский запрос глава ведомства отметил важность конструктивного диалога между странами и упомянул о том, что Россия хотела бы видеть в Украине не только надежного партнера, но и успешное государство.

Российский гроссмейстер Сергей Карякин удостоился спортивной премии «Серебряная лань». Церемония награждения лауреатов состоялась 2 февраля в Москве. Награды вручены десяти лучшим спортсменам 2016 года.

27 января состоялась 15-я ежегодная церемония вручения государственной кинематографической премии «Золотой орел». Триумфатором вечера стала лента «Рай», а ее создатель Андрей Кончаловский назван лучим режиссером. Лучшей актрисой стала его супруга Юлия Высоцкая, сыгравшая в фильме главную роль.

1 февраля популярный японский художник Ясумаса Моримура представил посетителям Пушкинского музея выставку собственных автопортретов, являющих все его мастерство перевоплощений. Музей пошел на смелый эксперимент, объединив экспозицию работ современного живописца с хрестоматийными полотнами различных эпох.

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